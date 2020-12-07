تأميـــن

«المصرية للتأمين التكافلى» تدرس التوسع فى الإصدار الإلكترونى

تطور نظامها التكنولوجى وتصمم تطبيقاً للمحمول
الشاذلي جمعة 7:08 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20 7:08 ص, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت شركة المصرية للتأمين التكافلى مرحلة جديدة من عملية تطوير البنية المعلوماتية والنظام التكنولوجى، والاستعداد للتوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى.

وكشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة عن استخدامها التكنولوجيا الحديثة بهدف تبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة للعميل من خلال الموقع الإلكترونى للشركة وتطبيقات الهاتف الجوال.

وقال علما إن العميل يستطيع الحصول على الخدمة من مكانه ودون الحاجة للتوجه إلى شركة التأمين، مما يوفر الوقت والجهد والعمالة، لافتا إلى أن التطوير التكنولوجى استثمار للمستقبل ولابد من مواكبته لتحقيق طموحات العميل وتلبية رغباته واحتياجاته.

اقرأ أيضا  الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض اختصاصات لجنة التثقيف المالى والوعى التأمينى

وأضاف أن الشركة سوف تطور موقعها الإلكترونى وسيكون لديها تطبيق على الهاتف الجوال خلال العام المقبل 2021، لمواكبة التطور التكنولوجى فى القطاعات الأخرى مثل البنوك والاتصالات وغيرها، ليتمكن العميل من طلب التأمين والحصول على وثيقته من خلال الموقع الإلكترونى.

وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى، فلديها حاليا رخصة الإصدار لوثيقة تأمينات السفر،  وتستعد للحصول على رخص أخرى فى تأمينات الحوادث ومتناهى الصغر بعد الانتهاء من إعداد الإدارات الفنية للعمل وفقا للإصدار الالكترونى.

وأشار علما إلى أن هناك سياسة اكتتابية للشركة، وجار تطويرها خلال الفترة الحالية لوضع نموذج موحد للعمل به فى جميع إدارات وفروع الشركة.

اقرأ أيضا  «الاتحاد العربي» يعقد ندوة دور الوسطاء في تطوير أسواق التأمين 15 ديسمبر

وحدد القرار 122 الصادر عن هيئة الرقابة المالية قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، تضم 5 أنواع هى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، ومتناهى الصغر» بجانب فرع الحوادث الشخصية. واشترط القرار للحصول على تلك الموافقة ـ بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى ـ أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة فى سجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار

اقرأ أيضا  «سويس ري» تطالب شركات التأمين والإعادة بتقارير مالية أكثر تفصيلا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

«الاتحاد العربي» يعقد ندوة دور الوسطاء في تطوير أسواق التأمين 15 ديسمبر

مروة عبد النبي 8:22 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

الاتحاد المصرى للتأمين يختار محمد مهران رئيسًا لمجلس الممتلكات.. وأحمد مرسى نائبًا له بالتزكية

الشاذلي جمعة 8:09 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

«المعهد المصري» يعقد دبلومة إعادة التأمين لمدة 6 شهور

مروة عبد النبي 7:26 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض اختصاصات لجنة التثقيف المالى والوعى التأمينى

الشاذلي جمعة 11:08 ص, الأحد, 6 ديسمبر 20

لجنة الوعي التأميني تستعرض حملاتها التثقيفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

الشاذلي جمعة 10:45 ص, الأحد, 6 ديسمبر 20

شركات التأمين الحكومية تستحوذ على 30% من الأقساط المُحصلة بنهاية أكتوبر

ماهر أبو الفضل 9:20 ص, الأحد, 6 ديسمبر 20