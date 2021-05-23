«المصرية للتأمين التكافلى» تحقق 790 مليون جنيه أقساطًا بنهاية الربع الثالث

حققت شركة «المصرية للتأمين التكافلى»- ممتلكات ومسئوليات- 790 مليون جنيه أقساطًا بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى 2020/ 2021، مقابل 776 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

كشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة، أنها سددت 372 مليون جنيه تعويضات لعملائها بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 228 مليونًا خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2019/2020، وبمعدل ارتفاع %63، وتستهدف الشركة تحقيق مليار جنيه أقساطًا بنهاية العام المالى الحالى 2020/ 2021.

وأوضح علما أن شركته بدأت تنفيذ خطة تتضمن إعادة هيكلة محفظة الأقساط لتحقيق التوازن بتقليل حصة تأمين الائتمان وزيادة حصص التأمين البحرى، والحريق، والهندسى، والطبى، والمسئوليات، والبترول، ومشروعات الطاقة.

وأشار إلى أن التطوير يشمل البنية التكنولوجية للشركة، وتحديث الموقع الإلكترونى، وتصميم موبايل أبلكيشن والتوسع فى الإصدار والربط الإلكترونى بين الإدارات والفروع والمقر الرئيسى، وتوحيد سياسة التسعير.

وأكد أن شركته تهتم بالعنصر البشرى، سواء على مستوى الأجور والمزايا، أو على مستوى التدريب والتأهيل وتحسين بيئة العمل والإيمان بالعمل الجماعى وروح الفريق، وتوفير البدائل بكل إدارة والكفاءات والخبرات بجانب الشباب، وتكثيف برامج التدريب وتنمية المهارات والقدرات.

ولفت إلى أن الخطة تشمل إعادة هيكلة الفروع الجغرافية، من حيث طريقة التوزيع والتصميم والخدمات والأداء، ودراسة إصدار منتجات جديدة فى «البحرى» و«الطبى» و«المسئوليات» و«الهندسى» وغيرها لتنويع محفظة الأقساط وتوسيع قاعدة العملاء.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة المصرية للتأمين التكافلى (ممتلكات ومسئوليات) 230 مليون جنيه، فيما يشتمل هيكل المساهمين الحالى على مؤسسات اقتصادية قوية، تضم كلًا من بنك فيصل الإسلامى، بحصة %32.75، والمصرف العربى الدولى %9.5، ومجموعة الخليج للتأمين %8.75، فضلا عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 والشركة المصرفية العربية الدولية %8.25 وشركة كامكو %8.25، والبركة – مصر بحصة %8.25 وأيضًا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرًا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.