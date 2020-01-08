«المصرية للتأمين التعاونى» تضمن مخاطر السداد للبنك الزراعى بقيمة 50 مليون جنيه

استراتيجية «جمعية التأمين التعاوني» لعام 2020 تعتمد على الشراكة المتكاملة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات.

وقعت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عقدا مع البنك الزراعى للتأمين ضد مخاطر عدم السداد لتمويلات يمنحها الأخير بقيمة 50 مليون جنيه.

وقال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية المصرية للتأمين التعاونى ، فى تصريحات لـ«المال» إن التعاقد مع البنك الزراعى يهدف لتغطية مخاطر عدم السداد لعملاء «تنمية المشروعات الزراعية والحيوانية ونظم الرى الصغيرة» الجديدة والقائمة منها بجميع محافظات مصر.

أضاف أن القروض التى سيمنحها البنك الزراعى ممولة بشكل مباشر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوجيهها لصغار المزارعين «صاحب قطعة أرض- أو مربى حيوانات لتمويل شراء رأسين أو أكثر من الماشية».

ويعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مع 18 بنكا علاوة على ضخه 48 مليار جنيه لكافة المؤسسات التى يتعامل معها منذ يناير 1992 وحتى نهاية يونيو 2019 مولت بها 3.1 مليون مشروع، وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.

وأوضح عبد العزيز أن استراتيجية «جمعية التأمين التعاوني» لعام 2020 تعتمد على الشراكة المتكاملة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات.

وقال إن اتفاق الجمعية مع البنك الزراعى ليس الأول من نوعه، فقد أبرمت نهاية عام 2018 عقد اتفاق على توفير التغطية التأمينية لعدة برامج، أهمها الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن الشروط تشمل أن تكون نسبة تغطية مخاطر عدم السداد %90 من أصل التمويلات الممنوحة للعملاء بحد أقصى 24 مليون جنيه فى السابق، تم رفعها الى 60 مليونا حاليا، إضافة إلى إصدار الوثيقة لصالح البنك بصفته المؤمن له والمستفيد خلال 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب.