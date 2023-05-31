Loading...

«المصرية للاقتصاد السياسي» تكرم نخبة من أستاذة القانون بمصر والوطن العربي

Loading...

«المصرية للاقتصاد السياسي» تكرم نخبة من أستاذة القانون بمصر والوطن العربي
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:26 ص, الأربعاء, 31 مايو 23

كرمت لجنه العضويه بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع برئاسة الدكتور ابراهيم عبد الصمد عضو مجلس إدارة الجمعيه وأمين اللجنة بتكريم نخبه من أساتذة القانون في مصر والوطن العربي.

و ترأس لجنة التكريم وتسليم شهادات التميز العلمي للمكرمين الدكتور فتحي فكري فقيه القانون العام ووزير القوي العاملة والهجرة الاسبق و المستشار الجليل عدلي حسين و المستشار الجليل محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر و الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف الاسبق وسفير مصر باليونسكو الأسبق والسكرتير العام للجمعية الدكتور رابح رتيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية و الدكتور خالد سعد زغلول عميد حقوق السادات الاسبق ورئيس لجنة المجلة بالجمعية.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:26 ص, الأربعاء, 31 مايو 23