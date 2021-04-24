«المصرية للاستثمار والتنمية» تدرس إنشاء مشروع سكني بالعلمين الجديدة

تدرس الشركة المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، التابعة لرجل الأعمال فرج عامر، الحصول على أرض فى منطقة العلمين الجديدة لإنشاء مشروع سكنى متكامل مخصص للشباب.

وقالت مصادر مقربة، إن المصرية للاستثمار تسعى للحصول على أرض فى العلمين الجديدة لإنشاء مجموعة من الوحدات السكنية ذات المساحة المنخفضة ” والتى يطلق عليها ستوديوهات ” كأول مرة لتطبيق هذا النموذج فى الساحل الشمالى.

وأكدت المصادر، أن الفكرة ما زالت فى مرحلة أولية ، ويتم حاليا الدراسة المالية لسعر الأرض وكيفية تنفيذ المشروع .

وكانت “المال” قد نشرت فى السابق تأسيس فرج عامر الشركة المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، والتى تقدمت بطلب للدخول فى شراكة مع الجهات المختصة بوزارة الإسكان لإنشاء مشروع ناطحات سحاب بمنطقة صوارى الجديدة بالإسكندرية، باستثمارات تقارب 10 مليارات جنيه.

وقال فرج عامر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الطفرة التى حققتها الدولة فى مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة دفعته للتفكير فى إنشاء مشروعات شراكة ذات طابع استثماري مع الحكومة، ومنها مشروع ناطحات السحاب بمنطقة صوارى المميزة، بخلاف المشروع السكنى الرياضى التابع لنادى سموحة فى مدينة العلمين الجديدة، على مساحة تقارب 133 فدانا.

وأضاف عامر أنه تقدم لوزارة الإسكان بطلب لإنشاء مشروع يتكون من 3 إلى 5 ناطحات سحاب فى منطقة صوارى بمدخل الإسكندرية، وقد تمت الاستعانة فى تصميم المشروع بأحد أكبر المكاتب الهندسية من هونج كونج.

وتابع أن الشركة المصرية للتنمية العقارية مهتمة بالتوسع فى المجال العقارى بمختلف مناطق الإسكندرية بجانب التجمعات الساحلية الجديدة، ولكنها تتبنى سياسة الشراكة مع الدولة فى تنفيذ أي مشروع جديد.