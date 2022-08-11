المصرية للاتصالات: 44% زيادة فى أعداد مشتركي المحمول خلال عام  

سجلت الشركة المصرية للاتصالات نموا فى أعداد مشتركي شبكة المحمول we خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة بلغت 44 % ليصل إلي 11.7 مليون عميل مقارنة بـ 8.1 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .

ووفق نتائج أعمال الشركة الصادرة اليوم الخميس ، ارتفع عدد مشتركي الهاتف الأرضي من 10.2 مليون عميل خلال الربع الثاني من 2021 إلي 11.3 مليون عميل فى الفترة نفسها من 2022 ، بنسبة زيادة بلغت 10% .

كما ارتفع أيضا عدد مشتركي خدمات الأنترنت فائق السرعة من 7.5 مليون عميل خلال الفترة من أبريل إلي يونيو من العام الماضي إلي 8.4 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من 2022 ، بنسبة نمو بلغت 13 % .

وعلق عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام ٢٠٢٢ قائلاً: “فخور بقدرة الشركة على تحقيق هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز خلال النصف الأول من العام على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها العالم كتغير أسعار صرف العملات والتضخم والضغوط الناجمة من مشكلات الاستيراد” .