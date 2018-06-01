المصرية للاتصالات: 3 ملايين عميل انضموا إلى we فى 8 أشهر

محمود جمال كشف المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عن وصول عدد عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we منذ إطلاقها فى 18 سبتمبر 2017 وحتى الآن إلى 3 ملايين عميل .جاء ذلك على هامش حفل السحور الذى نظمته الشركة الخميس بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات .وأوضح ال

محمود جمال

كشف المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عن وصول عدد عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we منذ إطلاقها فى 18 سبتمبر 2017 وحتى الآن إلى 3 ملايين عميل .

جاء ذلك على هامش حفل السحور الذى نظمته الشركة الخميس بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات .

وأوضح البحيرى أن المصرية للاتصالات بصدد التعاون مع شركة محمول جديدة بجانب اتصالات مصر فى خدمات التجوال المحلى .

ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات صوتية من شركات المحمول بالجملة وإعادة بيعها للعميل ، لحين بناء شبكتها بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

