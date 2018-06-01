المصرية للاتصالات: 3 ملايين عميل انضموا إلى we فى 8 أشهر

محمود جمال
كشف المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عن وصول عدد عملاء الشبكة الرابعة للمحمول we منذ إطلاقها فى 18 سبتمبر 2017 وحتى الآن إلى 3 ملايين عميل .
جاء ذلك على هامش حفل السحور الذى نظمته الشركة الخميس بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات .
وأوضح البحيرى أن المصرية للاتصالات بصدد التعاون مع شركة محمول جديدة بجانب اتصالات مصر فى خدمات التجوال المحلى .
ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات صوتية من شركات المحمول بالجملة وإعادة بيعها للعميل ، لحين بناء شبكتها بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.