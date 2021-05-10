المصرية للاتصالات : 18.3 مليار جنيه أقساط قروض وتسهيلات ائتمانية مستحقة خلال عام

قدرت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات إجمالي أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية المستحقة خلال عام بنحو 18.3 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجاري مقابل 17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2020 .

على صعيد آخر ، بلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة المحصلة على العملاء خلال أول 3 أشهر من 2021 بـ 188.1 مليون جنيه مقارنة بـ 148.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .

بينما سجلت إجمالي المبالغ التى سددتها المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى جهاز تنظيم الاتصالات نحو 590.2 مليون جنيه مقابل 266.7 مليون جنيه .

وبحسب نتائج أعمال الشركة المعلنة اليوم الثلاثاء ،حققت المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات مجمعة خلال الربع الأول من 2021 بلغت 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعاً بالنمو المتميز في خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات.