المصرية للاتصالات وفيركيم تقران علاوة رواتب العاملين فى 2018

شريف عمر: أقر مجلس إدارة شركتى المصرية للاتصالات، وفيركيم مصر للأسمدة، علاوة دورية لزيادة رواتب العاملين خلال العام المقبل، على أن يبدأ صرفها فى يناير 2018.فى البداية، وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات على منح العاملين علاوة دورية لعام 2018 بنسبة 10% من الراتب الأساسى، كما قررت زيادة



شريف عمر:

أقر مجلس إدارة شركتى المصرية للاتصالات، وفيركيم مصر للأسمدة، علاوة دورية لزيادة رواتب العاملين خلال العام المقبل، على أن يبدأ صرفها فى يناير 2018.

فى البداية، وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات على منح العاملين علاوة دورية لعام 2018 بنسبة 10% من الراتب الأساسى، كما قررت زيادة البدل الوظيفي وبدل الإدارة بالنسبة نفسها، أول يناير المقبل.

جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات حققت صافى ربح 3.5 مليار جنيه فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3.18 مليار بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وفى السياق نفسه، وافق مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، على منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7% من الراتب الأساسى، بإجمالى 6966 جنيها، اعتباراً من أول يناير.

يذكر أن فيركيم حققت ارتفاعاً فى أرباح الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 2.8 مليون جنيه، مقابل 788 ألفًا بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال فيركيم 35.1 مليون جنيه، موزع على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم، وتعمل فى مجال إقامة وتشغيل مصنع للخلط والتعبئة للأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحشرية والهرمونية ومنظمات النمو الزراعية.