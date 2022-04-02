بدأت شركات المحمول الثلاث (المصرية للاتصالات we ) و( فودافون مصر) و(أورنج مصر) الترويج لعروضها الرمضانية، وكشفت اتصالات مصر في برومو قصير على موقع يوتيوب عن الاستعانة بالفنان أحمد عز .

واستعانت “وي” بالفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم محمود عبدالعزيز، في إطلاق عرض «هو يشحن، تجيلها هي»، ويتيح العرض لعملاء الدفع المسبق الحصول على 100 ضعف الشحنة وحدات وميجا بايتس تستخدم في تصفح شبكة الإنترنت صالحة لمدة 7 أيام علاوة على كود يمكن إرساله لخمسة أشخاص من العائلة والأقارب.

كود عرض شحنة we في رمضان 2022

اطلب الكود *501# مرة واحدة فقط قبل الشحن للاشتراك في العرض طول شهر رمضان

العرض ساري على فئات الشحن من 10 جنيهات أو أكثر.

الوحدات الهدية صالحة لمدة 24 ساعة ويمكن استخدامها للإنترنت فقط.

خصومات WE أرضي في رمضان

عند الاشتراك في باقة وي أرضي 35 خلال فترة العرض، يحصل عملاء وي أرضي الحاليين على تخفيض على قيمة الاشتراك الشهري ليصبح 25 جنيها بدل 35 لمدة 3 شهور.

عند الاشتراك في باقة “وي” أرضي 35 خلال فترة العرض، يحصل المتعاقدون الجدد على الخط الأرضي المنزلي على تخفيض على قيمة الاشتراك الشهري للباقة ليصبح 25 جنيها بدل 35 جنيها لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى تخفيض 50% على مصاريف التركيب.

عند الاشتراك في باقة وي أرضي 35 خلال فترة العرض، يحصل عملاء وي أرضي الحاليين على تخفيض على قيمة الاشتراك الشهري ليصبح 25 جنيها بدل 35 لمدة 3 شهور.

عند الاشتراك في باقة وي أرضي 35 خلال فترة العرض، يحصل المتعاقدون الجدد على الخط الأرضي المنزلي على تخفيض على قيمة الاشتراك الشهري للباقة ليصبح 25 جنيها بدل 35 لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى تخفيض 50% على مصاريف التركيب.

عرض فودافون في رمضان 2022

وقررت شركة فودافون منح عملائها 10 جيجا بايت هدية لمشاهدة مسلسلات رمضان 2022 على منصات شاهد وواتش أت.

عرض أورنج في رمضان 2022

استعانت شركة أورنج مصر بالعديد من النجوم في حملتها الرمضانية تحت عنوان “رمضانا ربيع” منهم دينا الشربيني ونيلي كريم ومنى زكي.. ويتضمن العرض استعادة قيمة الشحنة في صورة وحدات وميجابيتس عن طريق طلب كود #012# .