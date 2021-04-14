اتصالات وتكنولوجيا

«المصرية للاتصالات» و«سوداتل» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الربط الدولي بين مصر والسودان

من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الأرضية في البلدين
المال - خاص 10:49 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21 10:49 ص, الأربعاء, 14 أبريل 21

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وقعت اليوم الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة سوداتل للاتصالات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الربط الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الأرضية التي تربط البلدين وتطويرها بأحدث التقنيات لدعم نقل الحركة الدولية، وكذلك الربط بين محطة إنزال سوداتل ببور سودان ومحطات إنزال المصرية للاتصالات بالبحر الاحمر والكابلات البحرية الموجودة بها.

يأتي ذلك في إطار سعى الشركة المصرية للاتصالات إلى تطوير المشاريع مع مجموعة سوداتل والتطوير المستمر للبنية التحتية بين البلدين بما يخدم عملاء الشركتين، وبما يؤكد استراتيجية المصرية للاتصالات الرامية إلى الربط مع دول الجوار ومنها لباقي الدول الافريقية لتمكينها من تطوير خدماتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل في القارة الأفريقية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع نظام الكابل البحري HARP الذي أطلقته المصرية للاتصالات والذي سوف يربط القارة الأفريقية بأكملها بمصر وأوروبا.

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وقد صرح المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات “سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع أشقاءنا في سوداتل يما يتيح المجال نحو تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الربط الحالي بين مصر والسودان والعمل على خلق فرص جديدة للربط الدولي من خلال الكابلات البحرية بهدف الدفع نحو التحول الرقمي في مصر والمنطقة.”

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من جانبه أوضح المهندس مجدي طه، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة سوداتل أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار العلاقة الأزلية والمتطورة التي تربط بين والسودان ومصر مما يعود بالخير والفائدة على المنطقة في مختلف المجالات.  وأضاف المهندس مجدي أن التوقيع يأتي وفقاً للرؤية الاستراتيجية لمجموعة سوداتل في إحداث التطور التكنولوجي وفي تعزيز سبل التعاون المشترك في الربط القاري والدولي.

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بقلم المال - خاص

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