المصرية للاتصالات وبنك الطعام يطلقان مبادرة «فرحة رمضان مع WE» للأسر الأكثر احتياجا

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE مبادرة جديدة بالتعاون مع بنك الطعام المصري تحت عنوان “فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم”، حيث تهدف المبادرة إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الأسر التي تعيلها المرأة أو الأشخاص غير القادرين على العمل سواء لأسباب صحية أو نتيجة للتقدم في العمر. وفي إطار هذه المبادرة يتم توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة طوال الشهر الكريم في القرى والنجوع الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية في جميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المبادرة توزيع المواد الغذائية على عدد من المحافظات والمدن منها الأقصر وأسوان وقنا والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين. ويتم توزيع الكراتين من جانب فريق بنك الطعام المصري بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الموجودة في القرى المستهدفة وذلك ضمانا لوصول الكراتين للحالات المستحقة بسرعة وعلى نطاق واسع.. وقد ساهم عدد كبير من موظفي الشركة كمتطوعين في تعبئة الكراتين على مدار أسبوع كامل داخل بنك الطعام المصري.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن “الشركة تسعى دوما للمساهمة في دعم كافة الفئات في المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية وذلك انطلاقا من دور المصرية للاتصالات المجتمعي الرائد كشركة وطنية وفي إطار مسئوليتها المجتمعية” مضيفُا “تتفق هذه المبادرة مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تنمية الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري من خلال تأمين غذاء صحي للمستحقين وفقا لاحتياجات كل فئة “

من جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن الشراكة مع شركة المصرية للاتصالات تعد من أكبر الشراكات التي عقدتها المؤسسة لتوفير الغذاء الصحي والسليم للمستحقين باختلاف تصنيفاته خلال شهر رمضان، لدعم ومساعدة مختلف فئات المجتمع وخاصًا الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري وتلبية لمتطلبات الحياة الضرورية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، وهي الاستراتيجية التي تتفق مع خطة بنك الطعام المصري في تنمية الانسان من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى خطط بنك الطعام المصري والتي تركز على قضية الأمن الغذائي ويتعامل معها من خلال رؤية شاملة لتأمين غذاء صحي للمستحقين وفقا لاحتياجات كل فئة ومطالبها حسب معايير علمية عالمية في عملية محكمة تقوم على قياس أثر الخدمات المقدمة على جودة حياتهم والتي تعد من أهم مقوماتها توفير غذاء صحي وآمن، بالإضافة إلى تنمية المشاركة الفعالة في المجتمع.