اتصالات وتكنولوجيا

«المصرية للاتصالات» و«أبطال العاشر من رمضان» توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء شبكة اتصالات بالقرية

وتقديم الخدمات المتكاملة لعملائها
المال - خاص 4:59 م, الأثنين, 22 مارس 21 4:59 م, الأثنين, 22 مارس 21

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وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع اتحاد شاغلي قرية أبطال العاشر من رمضان بالساحل الشمالي، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل القرية، وتقديم الخدمات المتكاملة لعملائها.

وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس وليد جاد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بقرية أبطال العاشر من رمضان.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للمشروع وربطها بالشبكة الرئيسية للشركة، وكذلك تطوير أعمال البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المتكاملة لشاغلي الوحدات داخل القرية.

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وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروع قرية أبطال العاشر من رمضان “.

مضيفا أن “المصرية للاتصالات ستواصل سعيها نحو توفير خدمات الاتصالات المتطورة للمشروعات العقارية المختلفة بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم”

من جانبه قال المهندس وليد جاد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بقرية أبطال العاشر من رمضان.: “سعداء بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة الاتصالات في القرية خاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تقنية واسعة، ونتطلع إلى حصول قاطني الوحدات داخل القرية على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التي تقدمها الشركة”

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بقلم المال - خاص

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