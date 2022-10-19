المصرية للاتصالات: لم نتلق أي عرض رسمي بشأن الاستحواذ على جزء من حصتنا في فودافون مصر

قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها لم تتلق أي عرض رسمي من اي جهة بشأن الاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45 % فى فودافون مصر .

وأوضحت الشركة فى بيان صحفي اليوم أنها سوف توافي إدارة البورصة المصرية بأي مستجدات قد تطرأ حول هذا الأمر في حينه.

وكانت أنباء قد ترددت اليوم الأربعاء تفيد دخول جهاز قطر للاستثمار فى محادثات متقدمة لاستثمار 2.5 مليار دولار في عدد من الشركات المصرية من بينها فودافون مصر وشركات أخرى.

يشار إلى أن هيكل ملكية فودافون مصر موزع بواقع 55 % لصالح شركة فودافون العالمية والتى وافق جهاز تنظيم الاتصالات مؤخرا إلي نقل ملكيتها إلي تابعتها فوداكوم الجنوب أفريقية ، و45 % الأخرى إلي المصرية للاتصالات .