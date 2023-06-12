المصرية للاتصالات: لدينا 12 مليون و600 ألف مشترك

أكد المهندس الحسيني عادل نائب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء أن الشركة هي كيان مصري كبير يحقق أعلى معدلات نمو ، بها 12 مليون و600 ألف مشترك يخدمون 66 مليون مواطن ، والشركة مستعدة لإتاحة 30 مليون خط جديد من داخل التوسعات في الريف والمدن.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي المصرية للاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي ، اليوم بأن الشركة أرباحها تنمو سنويا وأن تشكيلها ينقسم إلي 30٪ مملوكة للأفراد و 70٪ ملك لوزارة المالية ووزارة الاتصالات.

وأضاف: “لايوجد تراجع في قاعدة العملاء وهناك دور وطني كبير تلعبه المصريه للاتصالات حيث تم توصيل الألياف الضوئيه إلى 3 آلاف مدرسه بالاضافه إلى تزويد 15 ألف مبني حكومي بمراكز البيانات ونحن الشركة الوحيدة المشغل الوحيد لديه خطوط فايبر “..

وشدد الحسيني عادل على أن الشركة تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية التي تعمل بها الحكومة الأمريكية حاليا ، موضحاً أن الشركه بها أحدث تكنولوجيا موجوده بتعمل بنفس التكنولوجيا التي تعمل بها الصين والولايات المتحدة الأمريكية .

تصريحات الحسيني عادل جاءت للرد علي طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب ، بشأن عدم مواكبة المصرية للاتصالات للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي .