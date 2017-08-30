المصرية للاتصالات: عوائد كابل TE NORTH تفوق تكلفته الاستثمارية

سمية كمال: أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن عوائد الكابل البحرى الدولى " TE NORTH " تخطت النفقات الاستثمارية المرصودة لتنفيذ المشروع منذ بدء تشغيله فى عام 2011. يشار إلى المصرية للاتصالات بدأت تشغيل الكابل البحرى " TE NORTH " فى نوفمبر 2011 بالتعاون مع شركة ألكاتيل لوسنت الفرنسية

سمية كمال:

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن عوائد الكابل البحرى الدولى ” TE NORTH ” تخطت النفقات الاستثمارية المرصودة لتنفيذ المشروع منذ بدء تشغيله فى عام 2011.

يشار إلى المصرية للاتصالات بدأت تشغيل الكابل البحرى ” TE NORTH ” فى نوفمبر 2011 بالتعاون مع شركة ألكاتيل لوسنت الفرنسية لخدمات الاتصالات.

ويبلغ طول الكابل 3600 كيلو متر مربع ويمتد من منطقة أبو تلات بالإسكندرية وحتى مدينة مارسيليا الفرنسية ، مرورا بمدينة بنتاسكينوس القبرصية مع إمكانية التوسع المستقبلى إلى نقاط أخرى فى البحر المتوسط ، وتقدر استثمارته بـ 155 مليون دولار، وتكلفت المرحلة الأولى منه نحو 125 مليون دولار.

وقال المصدر لـ”المال” إنه تم بيع أغلب سعات الإنترنت على الكابل السابق لعملاء محليين ودوليين، وجار إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات ومؤسسات جديدة.

جاء ذلك ردا على محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 28 مارس الماضى، والذى اعتمدته أول أمس الثلاثاء، وأرسلت نسخة منه إلى إدارة البورصة المصرية عن ضعف دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروع “TE-North” بين مصر وفرنسا، إضافة إلى عدم وجود حصر لإجمالى تكاليف المشروع حتى 31 ديسمبر 2016.

وقال المحضر إن ضعف الدراسات أدى إلى إقامة 3 سنترالات خاصة بخدمات التراسل الدولى للكابل لم يتم الاستفادة منها نظرا لتغير مسار الكابل، وتغير نقاط الإنزال وإنشاء مبان بديلة للسنترالات.