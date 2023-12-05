المصرية للاتصالات: سيتم تعويض جميع العملاء عن قطع الانترنت بعد عودة واستقرار الخدمة

أكد المهندس محمد ابو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن انقطاع الانترنت تشهده بعض المناطق في بعض المحافظات، تشهد انقطاع في شبكة الانترنت، وتم في اسرع وقت نقل المسار الي الاجهزة البديلة.

وقال أبو طالب، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد: العطل الذي حدث لأول مرة حدث ولكن وارد الحدوث، مشيرًا إلي أن الانترنت تأثر نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

وأضاف أبو طالب، أنه جاي استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوي جميع مناطق الجمهورية، ويتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تعويض للعملاء جميعًا عن انقطاع الانترنت، ولكن ذلك سيتم على خطوات، بعد عودة شبكة الانترنت للعمل بشكل كامل.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن ما حدث هو عطل تقني داخل حدود جمهورية مصر العربية، وليس له علاقة بدول أو كابلات.

يشار إلي أن عدد كبير من مستخدمي الانترنت واجهوا مشكلات في جودة الخدمة المقدمة لهم من شركات الاتصالات خلال اليوم.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل، وجار استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وستتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات المقبلة