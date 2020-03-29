اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات: زيادة رهيبة في استخدام الانترنت ولولا التطوير كانت الدنيا وقعت

ردا على شكوى العديد من المستخدمين من بطئ سرعة الانترنت في مصر خلال الفترة الحالية
المال - خاص 11:51 م, الأحد, 29 مارس 20 11:51 م, الأحد, 29 مارس 20

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كشف محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن وجود زيادة رهيبة في استخدام الانترنت ، مؤكدا أنه لولا التطوير كانت الشبكة شهدت أزمات، وذلك ردا على شكوى العديد من المستخدمين من بطئ سرعة الانترنت في مصر خلال الفترة الحالية.

المصرية للاتصالات : هناك شوية بطئ في الشبكة

وقال رئيس الشركة المصرية للاتصالات ، في مداخلة مع برنامج الحكاية على إم بي سي مصر : “الظروف اللي إحنا فيها دي لو ماكنش محدثين ومجددين البنية التحتية بتاعتنا كانت الدنيا وقعت”.

وأضاف: “هناك ضغط وزيادة رهيبة في ترافيك التحميل وفي استخدام الانترنت وكان ممكن يوقع البنية التحتية في مصر، لولا التغييرات والتحديثات التي حدثت في البنية التحتية خلال السنوات الماضية ماكناش نستحمل الكلام ده”.

وأقر بوجود بطئ في شبكة الانترنت قائلا: “هناك شوية بطئ في الشبكة صحيح لكن كل تطبيقات الانترنت عالمية خفضت جودة تشغيلها بسبب بطئ الانترنت في العالم كله نتيجة الضغط على الشبكات”.

وكشف أنه تم صرف نحو 2-3 مليارات دولار على تطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت في مصر .

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بقلم المال - خاص

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