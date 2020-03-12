اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات: خدمة العملاء تعمل على مدار الساعة

مع وجود فرق تدخل سريع لمتابعة الأعطال
محمود جمال 7:15 م, الخميس, 12 مارس 20 7:15 م, الخميس, 12 مارس 20

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات رفع حالة الاستعدادات لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تأثر الخدمات المقدمة إليهم نتيجة موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد خلال بدءا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها منذ قليل إن فريق خدمة العملاء يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلقى شكاوى العملاء على رقم ١٤٠ والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بالتعاون مع فرق التدخل السريع والفرق الفنية.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أثر الطقس السيء على انتظام الخدمة المقدمة للعملاء سواء المحمول أو الثابت.

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بقلم محمود جمال

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