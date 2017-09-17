المصرية للاتصالات توقف التعاقد مؤقتاً مع موزعين جدد

كتبت – سمية كمال:أوقفت الشركة المصرية للاتصالات، التعاقد مؤقتا مع موزعين جدد لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، وأرجعت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات السبب إلى رغبة الشركة فى عدم الانشغال بتجهيزات فروع جديدة للموزعين، والتفرغ تماما لوضع اللمسات النهائية والتجهيزات الفنية الأخيرة لإطلاق ال



كتبت – سمية كمال:

أوقفت الشركة المصرية للاتصالات، التعاقد مؤقتا مع موزعين جدد لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، وأرجعت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات السبب إلى رغبة الشركة فى عدم الانشغال بتجهيزات فروع جديدة للموزعين، والتفرغ تماما لوضع اللمسات النهائية والتجهيزات الفنية الأخيرة لإطلاق الخدمة خلال الشهر الجارى.

وقالت المصادر، إن “المصرية” أرسلت بريد إلكترونى إلى موزعيها المعتمدين منذ أيام، للإشادة بدورهم فى تطوير شبكة الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسريع إجراءات الربط الفنى مع النظام المركزى الخاص ، وتدريب العاملين على أحدث الأساليب المتعارف عليها فى مجال تقديم خدمات العملاء بكفاءة، ومحاكاة التجارب العالمية فى هذا الصدد.

وأكدت المصادر أن الشركة ستقوم بإرسال مجموعة من الفنين إلى فروع الموزعين خلال أيام للتأكد من صلاحيتها لتقديم باقات تتضمن عروض على الهاتف الأرضى، والإنترنت فائق السرعة adsl والمحمول .

كانت «المال» انفردت فى 16 أغسطس الماضى، بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى المصرية للاتصالات، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع «المصرية».

ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات “المحمول” عبر شبكة “اتصالات مصر” بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هم: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى، لحين بناء شبكتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، وبدأت الشركة فعلية فى إطلاق حملات إعلامية بالشوارع والميادين ووسائل الإعلام تمهيدا لإطلاق خدمات “المحمول”.