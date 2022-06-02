«المصرية للاتصالات» توقع مجموعة اتفاقيات تجارية مع اتصالات مصر بقيمة 17 مليار جنيه

وقعت الشركة المصرية للاتصالات واتصالات مصر مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية والتجارية في مجالات البنية التحتية والتجوال والإتاحة لمدة 10 سنوات بقيمة 17 مليار جنيه.

وقال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الاتفاقيات تشمل التجوال المحلي وتحديث النموذج التجاري للمصرية للاتصالات والمعتمد في جزء كبير منه علي شبكة اتصالات مصر.

وأشار الى أن الاتفاقيات تشمل خدمات الاتاحة وتشمل الانترنت الثابت المقدم من المصرية للاتصالات لاتصالات مصر بالاضافة الي خدمات اتاحة المواقع لعدد 1000 موقع وربطها لاتصالات وتعزيز قدرة اتصالات مصر علي تقديم خدمات الثابت الافتراضي لعملائها

تابع “تشمل الاتفاقات الربط التراسلي بقيمة 12.5 مليار جنيه والذي يتيح ربط لكافة مواقع اتصالات مصر.

من جانبه، قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر ان الاتفاقات الجديدة ستعمل علي رفع استثمارات الشركة في مجال التراسل منوها الى انها اتفاقية استراتيجية لمدة 10 سنوات.

وأضاف أن العميل سيستفيد بشكل مباشر من هذه الاتفاقيات عبر تطوير الخدمات المقدمة وتحسين أداء الشبكة في المناطق التي تشهد نمو كبير في الطلب على البيانات.