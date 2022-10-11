«المصرية للاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات المتكاملة بمشروع «بيفرلي هيلز»

وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE ، بروتوكول تعاون مع شركة بيفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجعات، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لكمباوند بيفرلي هيلز، وقع الاتفاقية محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، وكريم الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة بيفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجعات.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروع بيفرلي هيلز العمراني المغلق ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة إنترنت فائق السرعة وإمدادها إلي جميع الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالمشروع لإتاحة جميع خدمات الاتصالات المتكاملة بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة بيفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجعات، لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها، اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة والخبرات الفنية الواسعة التي تمتلكها المصرية للاتصالات، والتي تمكنها من توفير أحدث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكبرى المشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم”.

من جانبه قال كريم الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة بيفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجعات إن “إدارة الشركة قامت بتوقيع بروتوكول التعاون الاستراتيجي مع الشركة المصرية للاتصالات WE لما لها من سابقة أعمال في هذا المجال، حيث إنها من الشركات الرائدة في تقديم أفضل خدمة للإنترنت فائق السرعة عبر كابلات الألياف الضوئية وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة، وفي خدمة ما بعد البيع، وذلك حرصا منا على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لسكان مدينة بيفرلي هيلز.”

وقال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن “التعاون مع شركة بيفرلي هيلز لإدارة المدن والمنتجعات يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء”.