«المصرية للاتصالات» توقع بروتوكول تعاون مع «افرست للتطوير العمراني»

وقَّعت الشركة المصرية للاتصالات “WE” بروتوكول تعاون مع شركة “افرست للتطوير العمراني”، لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها الإدارية والتجارية، وعلى رأسها مشروع Bureau 58 Business Park ومشروع ZIA.

وقَّع الاتفاقية محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، والمهندس خالد عبد السميع الرئيس التنفيذي لشركة افرست للتطوير العمراني.

وبموجب البروتوكول، تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروع Bureau 58 Business Park ومشروع ZIA

ومدّ شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم شبكة إنترنت فائق السرعة وإمدادها إلى جميع الوحدات الإدارية والتجارية بالمشروعين لإتاحة كل خدمات الاتصالات المتكاملة،

بما في ذلك خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة، والبث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV، وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة افرست للتطوير العمراني، لتقديم أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها، اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة والخبرات الفنية الواسعة التي تمتلكها المصرية للاتصالات، والتي تمكِّنها من توفير أحدث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكبرى المشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم”.

من جانبه قال المهندس خالد عبد السميع، الرئيس التنفيذي لشركة افرست للتطوير العمراني: “كنا حريصين على التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE في أحدث مشروعين لشركة افرست للتطوير العمراني في القاهرة الجديدة لاهتمامنا بتقديم أعلى مستويات خدمات الاتصالات المتنوعة وأكثرها مرونة لقاعدة عملائنا من الشركات والمطاعم العالمية التي وثقت في شركتنا وافتتحت فروعها في Bureau 58-Business Park وZia”.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات، إن “التعاون مع شركة أفرست للتطوير العمراني يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وقدرتها على توفير أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء”.