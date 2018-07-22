«المصرية للاتصالات» توقع الشريحة الثانية من قرض «المشرق» و«أبوظبى الأول»

محمد سالم تعتزم الشركة المصرية للاتصالات «we»، خلال الأسبوعين المقبلين، التوقيع على الشريحة التمويلية الثانية من القرض الذى أسندت إدارته وترتيبه لبنكى «المشرق» و«أبوظبى الأول» الإماراتيين.وقالت سحر حشمت، رئيس قطاع الأموال وإدارة المخاطر بالشركة -

محمد سالم



تعتزم الشركة المصرية للاتصالات «we»، خلال الأسبوعين المقبلين، التوقيع على الشريحة التمويلية الثانية من القرض الذى أسندت إدارته وترتيبه لبنكى «المشرق» و«أبوظبى الأول» الإماراتيين.

وقالت سحر حشمت، رئيس قطاع الأموال وإدارة المخاطر بالشركة – فى تصريح لـ «المال»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم للربط الإلكترونى مع الشركة الأفريقية «ليكويد تيليكوم»، الأسبوع الماضى – إن الشريحة الجديدة تبلغ 200 مليون دولار بأجل زمنى 3 سنوات، مشيرة إلى حصول الشركة على الشريحة الأولى بقيمة 90 مليون دولار منذ شهر تقريبا لأجل زمنى عام.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض 500 مليون دولار بآجال زمنية مختلفة.

وأكدت «حشمت« توقف مفاوضات الحصول على قرض محلى بقيمة 13 مليار جنيه، نظرا لعدم احتياج الشركة إليه حاليا، لافتة إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك حدود ائتمان قوية لدى كل البنوك العاملة فى السوق.

كان مجلس إدارة المصرية للاتصالات قد أعلن موافقته منتصف مايوالماضى على تسهيلات طويلة الآجل بقيمة 900 مليون دولار.

واعتمد المجلس الحصول على قرض مشترك بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات، يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنكى المشرق وأبوظبى الأول.

وكذلك الحصول على تسهيل ائتمانى قصير الآجل قابل للتجديد مقدم من مصرف «أبوظبي» مع «البنك الأفريقى للاستيراد« بحد أقصى 200 مليون دولار، ومدته 12 شهرًا.

وأقر المجلس تسهيل موردين خاص بشركة «هواوي» بحد أقصى 200 مليون دولار بمدة 4 سنوات، وفترة سماح 24 شهرًا.

وتهدف تلك التسهيلات إلى تحويل القروض الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل؛ للتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض حين توفر التدفقات النقدية طبقًا لخطة الأعمال المستقبلية الموضوعة للشركة.

وتهدف أيضًا إلى توفير السيولة النقدية لتوفير المرونة لتمويل رأس المال العامل، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار فى شبكة الجيل الرابع بمعدل فائدة منخفض.

وكانت أرباح شركة المصرية للاتصالات قد تراجعت بنسبة %48 خلال الربع الأول من 2018 لتصل إلى 689.6 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من2018 إلى 4.7 مليار جنيه، مقابل إجمالى إيرادات 4.1 مليار جنيه فى الربع المقارن من عام 2017.

وانخفض نصيب الشركة من أرباح شركة «فودافون» ليصل إلى 286 مليون جنيه، مقابل 675 مليونا بنهاية الربع الأول من 2017، كما ارتفع صافى تكاليف التمويل لتقفز إلى 291 مليونا، مقابل 107 ملايين.

ووافق مجلس «المصرية للاتصالات» على استحواذ «المصرية العالمية للكوابل البحرية» التابعة على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات «مينا للكابلات» بقيمة 90 مليون دولار.

وصدق المجلس على الاستحواذ على «مينا« على أن يتم تمويلها بقرض مساهمين من «المصرية للاتصالات».

ويأتى الاستحواذ استنادًا على الرؤية الواضحة لتحقيق عائد قصير الأجل من هذا الاستثمار وتأمين إيرادات أعمال الكوابل البحرية المستقبلية للشركة داخل مصر وخارجها.

وذكرت الشركة أنها بصدد إنهاء المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لتوفير احتياجات الأخيرة من السعات الدولية.

وتمتلك الشركة نحو%50 من شركة «المصرية العالمية للكوابل البحرية«.

وشركة «مينا للكوابل» إحدى الشركات التابعة لشركة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام» وتعد مشغلا مرخصا لتشغيل نظم الكابلات البحرية للربط بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وقرر مجلس إدارة الشركة تخفيض مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2017، موضحا أن مقترح تعديل التوزيعات جاء مع ظهور فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية من شأنها أن تعظم عوائد الشركة فى مجال الكوابل البحرية، وتضمن لها استمرار تدفق الإيرادات الحالية من هذا النشاط.

وأعلنت «أوراسكوم للاتصالات والإعلام» أنها بصدد بيع أسهمها فى «مينا للكوابل البحرية« مقابل 90 مليون دولار.