«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقًا لخدمات التجوال المحلي مع «أورنج مصر»

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اليوم اتفاقية تجارية مع شركة أورنج مصر للحصول على خدمات التجوال المحلي، بما يضمن للمصرية للاتصالات توفير تغطية شاملة وعالية الجودة لخدمات المحمول من الصوت والبيانات. وتمتد الاتفاقية لخمس سنوات حتى نهاية عام 2027.

وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لفوز شركة اورنچ مصر بمناقصة خدمات التجوال المحلي في ظل تقدمها بأفضل عرض تقني ومالي من ناحية القيمة والمردود. وقد قامت المصرية للاتصالات بطرح مناقصة خدمات التجوال المحلي لمشغلي المحمول في مصر مع قرب انتهاء العمل باتفاقية التجوال المحلى الحالية، والتي مكنت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق من إطلاق خدمات المحمول لأول مرة لعملائها عام 2017.

وتتيح الاتفاقية الجديدة مميزات فنية وتجارية عديدة وأكثر ملائمة وتنافسية، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة المصرية للاتصالات في سوق المحمول المصري وتطوير خدماتها المقدمة للعملاء.

وتمثل هذه الاتفاقية تطوراً نوعيًا في العلاقات الاستراتيجية بين الشركتين، حيث تعد الأكثر تقدمًا وتميزًا نظرًا لما تضمنته من نماذج تجارية استثنائية، إلى جانب المعايير التشغيلية القياسية التي تضمنتها اتفاقية مستوى الخدمة، الأمر الذي يوفي طموحات الشركة المصرية للاتصالات في تحقيق التطوير النوعي المطلوب في خدمات المحمول لديها، ويؤكد كذلك على حرص شركة اورنج مصر الدائم على توفير أحدث الإمكانات التكنولوجية لديها لتقديم تلك الخدمات على شبكاتها.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن “توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على عمق العلاقة الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وأورنج مصر، وحرص الشركتين على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في سوق الاتصالات المصري”.

مشيرًا إلى أن “الاتفاقية الجديدة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة بما تتضمنه من مميزات تقنية وتجارية ومالية، ومن أبرزها تحقيق وفورات مالية في تقديم خدمات الهاتف المحمول بداية من عام 2023 وما يترتب عليه من تحسن الهوامش الربحية لتلك الخدمات بشكل خاص والشركة بشكل عام”.

مضيفًا: “تواصل المصرية للاتصالات في الوقت ذاته تنفيذ خطتها للتوسع في بناء محطات المحمول الخاصة بها في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن في النهاية حصول عملائها على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات”

من جانبه، أعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر عن سعادته بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز قوة العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين ويدعم توجهاتهم في تقديم أحدث خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق المصري.

وأضاف “شاكر” أن اورنچ مصر، حريصة على مواصلة ضخ استثماراتها لتطوير وتحديث شبكتها بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا متاحة في الأسواق العالمية، وذلك بهدف تلبية كل احتياجات العملاء وتطلعاتهم المستمرة.