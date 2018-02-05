المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع فودافون بقيمة 2.3 مليار جنيه

رجب عزالدين أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية مع فودافون مصر، لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، بقيمة تزيد على 2 مليار جنيه. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن تلك الاتفاقية تتضمن حصول المصرية للاتصالات على عائد 2.37 مليار…



رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية مع فودافون مصر، لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، بقيمة تزيد على 2 مليار جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن تلك الاتفاقية تتضمن حصول المصرية للاتصالات على عائد 2.37 مليار جنيه، كحد أدنى، خلال مدة الاتفاقية مقابل حصول فودافون مصر على ميزان فنية وتجارية جديدة.

ووقع الاتفاقية المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والسيد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وفقا للبيان.

وقال البحيرى إن تلك الاتفاقية تدعم علاقة الشراكة بين الشركتين وتضمن الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات فى ظل الاستثمارات الضخمة التى ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها.