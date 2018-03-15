المصرية للاتصالات توقع اتفاقية شراكة حصرية مع نادي هليوبوليس‎

سمية كمالوقعت المصرية للاتصالات "WE" – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر – اليوم عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادي هليوبوليس الرياضي لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة (الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت وخدمات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi) وكذا توفير منافذ للبيع والتحصيل تابعة للمصرية للاتصالات لخد



سمية كمال

وقعت المصرية للاتصالات “WE” – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر – اليوم عقد رعاية وشراكة حصرية مع نادي هليوبوليس الرياضي لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة (الهاتف الأرضي والمحمول والإنترنت وخدمات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi) وكذا توفير منافذ للبيع والتحصيل تابعة للمصرية للاتصالات لخدمة أعضاء النادي بفرعي مصر الجديدة والشروق.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وعمرو محمد فاروق السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، بحضور عدد من قيادات الشركة والنادي.

وبموجب تلك الشراكة الحصرية، تكون المصرية للاتصالات هي الراعي الرئيسي لمقرات وكافة أنشطة النادي التي يقوم بها، إلى جانب كونها الراعي الحصري لخدمات الاتصالات المتكاملة داخل مقري النادي بمصر الجديدة والشروق، حيث تتضمن تلك الرعاية انشاء منافذ للبيع والتحصيل وتوفير كافة العروض والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات لخدمة أعضاء النادي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الانترنت اللاسلكي داخل النادي.

وصرح أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلاً:” إننا سعداء بتوقيع تلك الرعاية الحصرية مع نادي هليوبوليس أحد الأندية العريقة والرائدة في مجال الرياضة، والتي تعد نموذجا حقيقيا للعمل المؤسسي المشترك، وستمكننا تلك الرعاية من تقديم أحدث وأفضل خدمات الاتصالات والإنترنت لأعضاء النادي بأعلى مستوى من السرعة والجودة والكفاءة، والتواصل مع عملائنا ومعرفة احتياجاتهم وخدمتهم من خلال منافذ الشركة داخل النادي، حيث أننا نحرص على أن نكون جزءا وشريك أساسي من نجاح عملائنا”.

وأضاف البحيري أن الشركة تولي لقطاع وصناعة الرياضة أهمية كبرى فهي داعم لعدد كبير من الانشطة الرياضية وعلى رأسها رعايتها للمنتخب القومي وكذلك الدوري المصري، وتأتي تلك الرعاية مع نادي هليوبوليس استكمالا لمسيرة الشركة في دعم الرياضة المصرية، كما تعكس تلك الشراكة الحصرية مدى ثقة المؤسسات بالقطاعات المختلفة في قدرة الشركة على الاستجابة لكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة”.