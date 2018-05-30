المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار بواسطة هواوى

رجب عزالدينأعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية تمويل طويل الأجل مع مؤسسات مالية صينية بواسطة شركة هواوي بقيمة 200 مليون دولار.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن التمويل المشار إليه مقدم من بعض المؤسسات المالية الصينية تشمل بنك الصين، البنك الصينى للاستيراد وتأمين الائتمان.وتسه



رجب عزالدين

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية تمويل طويل الأجل مع مؤسسات مالية صينية بواسطة شركة هواوي بقيمة 200 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن التمويل المشار إليه مقدم من بعض المؤسسات المالية الصينية تشمل بنك الصين، البنك الصينى للاستيراد وتأمين الائتمان.

وتسهم هواوى وفقا للاتفاقية فى تقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الفقرية للشركة بالتعاون مع هواوى.

وتمتد مدة القرض 48 شهرا مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرا، وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنقيذى للمصرية للاتصالات إن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه فى مجال الاتصالات فى مصر ومن المتوقع أن يسهم فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.

من جانبه قال تيرى ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى إن علاقتنا بالمصرية للاتصالات تمتد لسنوات طويلة مشيرا إلى أن هذا التمويل يساهم فى تحقيق الاستقادة من فرص النمو فى السوق المصرية ودعم شركائنا فى النجاح وفقا للبيان.