المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تعاون مع بيراميدز تليكوم

المال - خاصكشفت الشركة المصرية للاتصالات –أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- عن توقيع اتفاقية تعاون، اليوم الأربعاء، مع شركة الأهرام للتجارة والتوكيلات "بيراميدز تليكوم"، كأول موزع معتمد وحصري لخدمات المحمول "WE".وقع الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتص

المال – خاص

كشفت الشركة المصرية للاتصالات –أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- عن توقيع اتفاقية تعاون، اليوم الأربعاء، مع شركة الأهرام للتجارة والتوكيلات “بيراميدز تليكوم”، كأول موزع معتمد وحصري لخدمات المحمول “WE”.

وقع الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، ورياض فهمي الديري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للتجارة والتوكيلات، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

تأتي تلك الخطوة في إطار سعي المصرية للاتصالات لتقديم خدمات متميزة لعملائها، وتحقيقاً لخطتها الطموحة للانتشار الجغرافي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن زيادة عدد منافذ البيع لخدمات المحمول وتوافر كروت الشحن داخل السوق المصرية، وأن تكون الشركة الأقرب لعملائها.

وصرح أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، بأن توقيع تلك الاتفاقية يساهم في نشر خدمات المحمول التي تقدمها المصرية للاتصالات بشكل أكبر، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، وأردنا أن نجعل خدماتنا في متناول عملائنا بشكل أكثر سهولة ويسر من خلال زيادة عدد منافذ البيع وأن نكون أقرب إلى عملائنا بشكل استباقي”.

وأضاف البحيري: “نتطلع لتنفيذ الرؤية المشتركة بيننا وبين شركة الأهرام من خلال تقديم تجربة متميزة تتجاوز توقعات العملاء وتلبي احتياجاتهم، وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وسيحظى عملائنا بذات الخدمات التي نقدمها في مراكز البيع، وتعتبر تلك الشراكة جزء من خطتنا الطموحة لزيادة معدلات الانتشار الجغرافي للشركة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب منافذ ومراكز مبيعاتنا داخل السوق المصرية”.