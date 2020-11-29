اتصالات وتكنولوجيا

المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تعاون مع «مكادي هايتس» لتقديم الخدمات المتكاملة بالمدينة

إلى جانب منح WE حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية
محمود جمال 11:32 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20 11:32 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وقعت الشركة المصرية للاتصالات WE اتفاقية تعاون مع مدينة مكادى هايتس – إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر – بالبحر الأحمر لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة بالمدينة.

تتضمن اتفاقية التعاون قيام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدينة مكادي هايتس ومد شبكة الألياف الضوئية اللازمة لتقديم جميع الخدمات المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والإدارية كخدمات الهاتف الأرضي، والإنترنت فائق السرعة، وخدماتIPTV وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

ويشمل التعاون كذلك منح المصرية للاتصالات WE حقوق الرعاية الدعائية والإعلانية والتسويقية بمدينة مكادي هايتس بجميع مراحلها بشكل حصري في مجال الاتصالات والإنترنت، وأن تكون المصرية للاتصالات الراعي الرسمي والحصري في مجال الاتصالات والإنترنت لجميع الأحداث الكبرى والمهرجانات التي ستتم إقامتها داخل المدينة.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح الوزارة بمعرض «Cairo ICT 2020»

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة لمدينة مكادي هايتس”، مضيفًا: “إن ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة سوف يضمن تقديم أفضل جودة لخدمات الاتصالات لعملائها” .

وأشار إلى أن “المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تستمر في توفير مثل هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات عالميًا”.

اقرأ أيضا  بريطانيا تواجه احتكار «جوجل» و«فيسبوك» لسوق الإعلانات الرقمية في البلاد

من جانبه صرح تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادى هايتس قائلا: “إن مكادي هايتس تمثل تحولاً فريداً في مفهوم المدن السياحية المتكاملة، استنادا لفلسفة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بناء مدن متكاملة تتميز بأسلوب حياه متناغم ومتوازن مع البيئة المحيطة. فمدينة مكادي هايتس مؤهلة بجميع المرافق والبنية التحتية والأنشطة الترفيهية للعيش بها أو إقامة الفعاليات المختلفة بفضل مناخها المعتدل طوال العام، ذلك فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بخليج مكادي بالبحر الأحمر على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي”.

اقرأ أيضا  رئيس المنطقة الاقتصادية يعلن تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية لدعم الأنشطة داخل الموانئ

وأضاف:” يعد تعاوننا مع شركة المصرية للاتصالات WE إضافة قوية لمدينة مكادي هايتس بما تمتلكه الشركة من بنية تحتية متطورة وتقنيات عالمية في مجال الاتصالات، واستكمالاً لرؤيتنا في تقديم كافة الخدمات الحياتية لقاطني وزوار المدينة مما يحقق نقلة نوعية في مفهوم الحياة المتكاملة”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

بريطانيا تواجه احتكار «جوجل» و«فيسبوك» لسوق الإعلانات الرقمية في البلاد

أحمد فراج 11:01 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

وزيرا البيئة والأتصالات يبحثان سبل التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية

عصام عميرة 2:41 م, السبت, 28 نوفمبر 20

الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهني

محمود جمال 10:59 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

مختبر ياباني: التكلفة الفعلية لمكونات آيفون 12 لا تتخطى 373 دولارا

المال - خاص 8:18 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

الصين تكتشف 18 مليون برنامج كمبيوتر خبيث في النصف الأول من 2020

أيمن عزام 1:36 ص, الجمعة, 27 نوفمبر 20

«سويفل» تقرر التوسع في الأردن بعد كينيا وباكستان

محمود جمال 11:02 م, الخميس, 26 نوفمبر 20