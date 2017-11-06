المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تعاون حصرية مع سوق دوت كوم‎

المال-خاص:



وقعت المصرية للاتصالات، اتفاقية تعاون حصرية لتسويق منتجاتها عبر موقع “سوق دوت كوم”، إحدى الشركات التابعة لشركة أمازون بمصر، وتهدف المصرية لمنح عملائها تجربة فريدة من نوعها، تضم خيارات أوسع وأكثر مرونة، بعد تحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل.



يعد “سوق دوت كوم”، واحد من أهم المواقع التوسيقية عبر الإنترنت في مصر والعالم العربي، ويحتوي على أكثر من ٨,٤ مليون منتج على مستوى ٣١ فئة مختلفة.



ويمنح هذا التعاون عملاء المصرية للاتصالات، خياراً جديداً يتمثل في شراء العديد من المنتجات، منها على سبيل المثال، أجهزة المحمول لخدمات الجيل الرابع “4G” لمختلف الماركات العالمية، بأسعار وعروض حصرية، بالإضافة إلى تقديم منتجات الشركة من خطوط وخدمات أخرى عبر الإنترنت، وهو ما يواكب إستراتيجية الشركة الشاملة في التوجه نحو المستقبل الرقمي.



قام بالتوقيع على الإتفاقية أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس عمر الصاحي، المدير المحلي لـ”سوق دوت كوم” مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.



وعلق أحمد البحيري على الإتفاقية قائلاً ” نحن سعداء بتوقيع هذه الإتفاقية مع “سوق دوت كوم”، ونتطلع إلى تحقيق تعاون مميز ومثمر لكلا الطرفين، وتمثل إتفاقية اليوم أهمية كبيرة للمصرية للاتصالات، خاصة أنها ستساهم في توسيع نطاق سبل الحصول على العروض المقدمة للعملاء الحاليين والجدد، وتواكب إحتياجاتهم المتطورة”.



وأضاف: “لا شك أن اتفاقيتنا مع “سوق دوت كوم” كأحد المواقع الرائدة في العالم العربي، سيساهم في تعزيز حجم قطاع التجزئة عبر الإنترنت، ويساهم في توفير احتياجات ومتطلبات العملاء بمختلف أنواعها، وسيعمل على إثراء تجربة عملائنا الشرائية، وذلك كقيمة مضافة جديدة لعمليات الترويج لخدمات المصرية للاتصالات المتكاملة في المرحلة القادمة”.



وقال عمر الصاحي: “تسعى شركة سوق دائما إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات إلى المستهلك، وإعلاء حجم وثقة المشتري في التجارة الإلكترونية في مصر والاعتماد على التسوق الإلكتروني، ويمثل هذا التعاون مع شركة المصرية للاتصالات، ركيزة وخطوة ايجابية لهذه الأهداف”.

