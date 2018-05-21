المصرية للاتصالات توقع اتفاقية الاستحواذ على مينا للكوابل

رجب عزالدين:أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن قيام شركتها التابعة " المصرية العالمية للكوابل البحرية "بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على شركة "مينا للكوابل" التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام بقيمة إجمالية 90 مليون دولار.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الاتفاقية الموقعة تضمنت إتمام عملي

رجب عزالدين:

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن قيام شركتها التابعة ” المصرية العالمية للكوابل البحرية “بتوقيع اتفاقية الاستحواذ على شركة “مينا للكوابل” التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام بقيمة إجمالية 90 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الاتفاقية الموقعة تضمنت إتمام عملية الشراء خلال 60 يوما بعد استيفاء كافة الشروط المتفق عليها مسبقا.

وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للشركة للاستثمار فى مجال الكوابل البحرية.

وأضاف البحيرى أن الاستحواذ على شركة مينا للكوابل سيعزز ما تقدمه شبكة الكابلات لعملائها فى عدد من المسارات بين الهند وأوروبا، إضافة إلى فتح بوابة جديدة إلى أوروبا عبر إيطاليا وفقا للبيان.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 مايو الجارى على الاستحواذ على مينا للكوابل بقرض من المساهمين.

وأعلنت الشركة فى 27 مارس الماضى عن تعديل مقترح توزيعات الأرباح للعام المالى 2017 ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشًا بدلاً من جنيه، لتوفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار فى مجال الكوابل.