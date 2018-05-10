المصرية للاتصالات توافق على اقتراض 900 مليون دولار

رجب عزالدينقالت شركة المصرية للاتصالات إن مجلس إدارتها وافق اليوم الخميس على الحصول علي تسهيلات دولارية طويلة الأجل بقيمة اجمالية 900 مليون دولار.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على الحصول على قرض مشترك بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بن

رجب عزالدين

قالت شركة المصرية للاتصالات إن مجلس إدارتها وافق اليوم الخميس على الحصول علي تسهيلات دولارية طويلة الأجل بقيمة اجمالية 900 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المجلس وافق على الحصول على قرض مشترك بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنك المشرق وبنك أبو ظبي الأول.

كما وافق المجلس على تسهيل ائتماني قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من مصرف أبو ظبي مع البنك الافريقي للاستيراد بحد أقصى 200 مليون دولار ومدته 12 شهرا، إضافة إلى تسهيل موردين خاص بشركة هواوي بحد أقصى 200 مليون دولار بمدة 4 سنوات وفترة سماح 24 شهرا.وفقا للبيان

وأشارت الشركة إلى أن تلك التسهيلات تستهدف تحويل القروض الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل للتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض حين توفر التدفقات النقدية طبقا لخطة الاعمال المستقبلية الموضوعة للشركة.

كما تهدف تلك التسهيلات أيضا إلى توفير السيولة النقدية لتوفير المرونة لتمويل رأس المال العامل وتوفير التمويل الالزم للاستثمار في شبكة الجيل الرابع بمعدل فائدة منخفض، وفقا للبيان.



كما وافق المجلس فى نفس اجتماعه على استحواذ شركته التابعة المصرية العالمية للكوابل البحرية على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات “مينا للكوابل” بقيمة 90 مليون دولار.