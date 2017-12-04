المصرية للاتصالات تنفى شراء مينا للكابلات البحرية

رجب عزالدين: نفت شركة المصرية للاتصالات قيامها بتقديم عرض شراء لشركة مينا للكابلات البحرية التابعة لشركة اوراسكوم للاتصالات. جاء ذلك بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المتداولة تحت عنوان " المصرية للاتصالات تعرض شراء لشركة مينا للكابلات البحرية"…

رجب عزالدين:

نفت شركة المصرية للاتصالات قيامها بتقديم عرض شراء لشركة مينا للكابلات البحرية التابعة لشركة اوراسكوم للاتصالات.

جاء ذلك بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المتداولة تحت عنوان ” المصرية للاتصالات تعرض شراء لشركة مينا للكابلات البحرية”

وقالت الشركة إنها تبحث دائما عن الفرص الإستثمارية المتعلقة بنشاطها الرئيسى المتمثل فى خدمات الإتصالات المتكاملة فى السوق المصرى.

وأضافت إن فريق عملها يبحث دائما عن أفضل الفرص الجديدة لتنويع الاستثمارات التى من شأنها تعظيم ثروات المستثمرين وزيادة أرباح الشركة.

وذكرت تقارير صحفية إن المصرية للاتصالات قدمت عرضا للاستحواذ على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية “مينا” التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.

ووقعت شركة مينا للكابلات البحرية التابعة لاوراسكوم فى يناير 2014 اتفاقية حق استخدام بنظام IRU مع الشركة المصرية للاتصالات لعدد اثنين شعرة ألياف ضوئية على الكابل الخاص بالشركة المصرية للاتصالات بين محطتي الإنزال البحري لشركة مينا في الزعفرانة وأبو تلات، وذلك لاستكمال مسار الكابل البحري لشركة مينا للكابلات البحرية داخل الأراضي المصرية لمدة 20 عاما مقابل 30 مليون دولار.

وجاءت الاتفاقية فى محاولة من أوراسكوم لتجاوز عقبات استكمال مد الكابل داخل الأراضى المصرية «المنطقة الواقعة بين الزعفرانة وأبوتلات»، لتعثر حصولها على الموافقات الأمنية اللازمة للحفر من جهات سيادية، بعد أن كانت أوراسكوم قد انتهت فعليا من عمليات الحفر الخارجية مطلع 2012، التى بدأتها منذ حصولها على الترخيص نهاية عام 2007.