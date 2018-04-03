المصرية للاتصالات تنفى توقف إجراءات قرض بقيمة 13 مليار جنيه

رجب عزالدينقالت شركة المصرية للاتصالات، إن إجراءات قرض الـ13 مليار جنيه، تسير بشكل جيد وطبيعية.جاء ذلك فى بيان من الشركة، للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان "توقف قرض للمصرية للاتصالات بقيمة 13 مليار جنيه"، مشيرة إلى أن ذلك الخبر غير صحيح وليس له أساس من الصحة.جدير بالذ

رجب عزالدين

قالت شركة المصرية للاتصالات، إن إجراءات قرض الـ13 مليار جنيه، تسير بشكل جيد وطبيعية.

جاء ذلك فى بيان من الشركة، للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان “توقف قرض للمصرية للاتصالات بقيمة 13 مليار جنيه”، مشيرة إلى أن ذلك الخبر غير صحيح وليس له أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن شركة المصرية للاتصالات تسعى للحصول على القرض المشار إليه، منذ يونيو الماضي.

ووقعت الشركة في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه، وتملك 45% من أسهم فودافون مصر، أكبر شركة للمحمول فى مصر من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.

وارتفعت أرباح المصرية للاتصالات إلى 3.2 مليار جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 17.07 مليار جنيه، موزعاً على 1.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.