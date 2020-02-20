«المصرية للاتصالات» تنتهي من خطة تحديث شبكتها للفايبر منتصف يونيو المقبل

كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات للعام الماضي انتهاء الشركة من تنفيذ برنامج إحلال وتطوير شبكتها من الكابلات النحاسية الفايبر على مستوى الجمهورية في منتصف يونيو 2020 لتصل بذلك مدة المشروع إلى عامين بدلًا من أربعة.

وقالت الشركة علي موقعها الإلكتروني إن النفقات الرأسمالية استحوذت على 49% من إجمالي الإيرادات المحقّقة نتيجة خطة العمل المكثفة لضغط الفترة اللازمة لتنفيذ برنامج إحلال الشبكة.

وأضافت أن صافي الدَّين وصل إلى 15 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (على أساس سنوي وبعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مقدارها 2.1 مرة، مقارنة بـ2.2 بنهاية عام 2018.

كما اقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، على أن يُعرَض الاقتراح على الجمعية العامة.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن “المصرية للاتصالات” قدّمت نتائج مالية مميزة خلال 2019، مشيرًا إلى تمكن الشركة من توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مبادرة مهمة لخفض التكاليف، والمتمثلة في برنامج المعاش المبكر، بجانب تنفيذ الاستثمارات اللازمة للتطوير الشامل للبنية التحتية ورفع جودة خدمات الإنترنت في مصر.

وألمح حامد إلى أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حقّق، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر، نموًّا ثنائي الرقم مدعومًا بالزيادة في الطلب على خدمات البيانات ذات السرعات العالية في كلٍّ من وحدات أعمال الجملة والتجزئة، كاشفًا عن تحقيق الشركة أكبر صافي ربح في تاريخها زاد على 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر.

وأعلن التزام الشركة التام بالركائز الرئيسية التي صُممت لتطوير “المصرية للاتصالات” لتصبح مقدمًا متكاملًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي يعزز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي.

وتابع حامد أن إجمالي النفقات الرأسمالية لهذا العام وصل إلى 12.7 مليار جنيه، بما يعكس التزام الشركة المصرية للاتصالات القوي نحو تطوير بنيتها التحتية، الأمر الذي آتى ثماره في صورة النجاح التجاري غير المسبوق لنظام WE SPACE، الذي وفَّر سرعاتٍ لا مثيل لها في السوق، وكذلك استمرار تنفيذ المبادرة القومية لربط المحافظات بالألياف الضوئية (الفابير)، بما يسهم في تقديم خدمات مميزة وخبرة أفضل لعملائها.