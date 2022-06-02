«المصرية للاتصالات» تنتهي من إنشاء 2000 برج محمول خلال عامين

قال عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، إن شركته بدأت في بناء ال 2000 برج التي حصلت بموجبهم علي قرض من بنك الاستثمار الأوروبي خلال مارس الماضي بقيمة 150 مليون يورو ، موضحا أن الشركة حصلت فعليا علي كافة التصاريح والتراخيص ومن المقرر الانتهاء من عملية الانشاءات خلال عامين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المصرية للاتصالات اليوم الخميس لتجديد اتفاقات الشراكة مع اتصالات مصر لمدة 10 سنوات في خدمات إتاحة البنية التحتية والتجوال والترابط التراسلي .

وأكد حامد أن الشركة حصلت أيضا علي حق إنشاء 500 برج محمول داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، منوها أن الاتفاقية التي وقعها الشركة مؤخرا مع موبايلي السعودية لمد كابل بحري بين البلدين سيعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي لعبور الكابلات في المنطقة .

وتابع أن المصرية للاتصالات استثمرت 70 مليار جنيه خلال السنوات الماضية في تطوير شبكات البنية التحتية .

ولفت إلي أن الشركة تعاقدت مع تحالف عالمي يضم شركتين عالميين منهم كاكينزي لقياس مستويات جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخبرة العملاء عبر 3 محاور .