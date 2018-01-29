المصرية للاتصالات تكلف داتا نت بإدارة مبيعات كبار عملاء we

محمود جمال كلفت المصرية للاتصالات ، شركة داتا نت بإدارة مبيعات كبار عملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we»، ومن بينها أكشاك محطات مترو الأنفاق.قالت مصادر إن الاتفاقية وقعت أمس الأحد مع «داتا نت»، وتتولى بموجبها حقوق الوكالة الحصرية لإدارة حسابات «we» بالسوق ا

محمود جمال

كلفت المصرية للاتصالات ، شركة داتا نت بإدارة مبيعات كبار عملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we»، ومن بينها أكشاك محطات مترو الأنفاق.

قالت مصادر إن الاتفاقية وقعت أمس الأحد مع «داتا نت»، وتتولى بموجبها حقوق الوكالة الحصرية لإدارة حسابات «we» بالسوق المحلية.

تأسست «داتا نت» عام 2000، وتمتلك 86 منفذا بمحطات المترو، ومدن القاهرة، والجيزة، والدلتا، والإسكندرية، وتخطط الشركة حسب المصادر لزيادتها بموجب التعاقد الجديد إلى 250 منفذا، خلال العام الحالى، بالمحطات والنوادى والجامعات والمراكز التجارية الكبرى.

وأوضحت المصادر أن تكلفة إيجار كشك خدمات «we» بمحطات المترو، تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه شهريا حسب المساحة، باستثناء محطة الشهداء، التى يصل إلإيجار فيها إلى 45 ألف جنيه.

كانت «المال» انفردت فى 21 يناير الجارى، بالكشف عن اعتزام «المصرية للاتصالات» صرف عمولة تدريجية لكل موزع بنظام فرانشايز «حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح»، تصل إلى 9 جنيهات، عن بيع خط «we»، و5 جنيهات لشريحة الداتا، على مدار 3 أشهر.