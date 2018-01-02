المصرية للاتصالات تكشف أسباب بطء الإنترنت

المال – خاص أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن حدوث قطع لأحد الكوابل البحرية التي تشارك المصرية للاتصالات في التحالف المالك لهذا الكابل البحري، مما كان له أثر محدود للغاية على حركة الانترنت في مصروأوضحت المصرية للاتصالات فى بيان صحفى أن القطع حدث في البحر المتوسط وأكدت الشركة





المال – خاص

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن حدوث قطع لأحد الكوابل البحرية التي تشارك المصرية للاتصالات في التحالف المالك لهذا الكابل البحري، مما كان له أثر محدود للغاية على حركة الانترنت في مصر

وأوضحت المصرية للاتصالات فى بيان صحفى أن القطع حدث في البحر المتوسط

وأكدت الشركة أنها قد قامت بتوفير سعات بديلة لكامل السعات المتأثرة لها ولكافة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بمصر.

وأشارت إلى أنه لا يوجد اَي تأثير حاليًا على حركة الانترنت الخاصة بمستخدمي الشركة المصرية للاتصالات أو أي من عملائها المشغلين داخل مصر.

وأكدت الشركة أنها تمتلك السعات الكافية التي تمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وتحرص دائما على توفير التعددية اللازمة والخطط البديلة التي توفر التأمين الكامل لحركة الانترنت لمستخدميها أو المشغلين الراغبين في استخدام الشبكة الدولية للشركة المصرية للاتصالات داخل وخارج جمهورية مصر العربية.