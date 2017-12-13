المصرية للاتصالات تكرم الفائزين بمسابقة فكرة خير‎

المال ـ خاص: كرمت المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، الفائزين بمسابقة "فكرة خير" لدعم وتنمية المجتمع والتي أطلقتها الشركة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT 2017"، حيث تأتي المسابقة استكمالا لدور الشركة في مجال المسئولية المجتمعية والاهتمام بفئة الش

المال ـ خاص:

كرمت المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، الفائزين بمسابقة “فكرة خير” لدعم وتنمية المجتمع والتي أطلقتها الشركة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT 2017″، حيث تأتي المسابقة استكمالا لدور الشركة في مجال المسئولية المجتمعية والاهتمام بفئة الشباب بشكل خاص إيمانا منها بما يملكونه من طاقات وأفكار كامنة يمكنها أن تحدث تغييرًا جذريًا في المجتمع.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب على تقديم أفكار وحلول لمشكلات وقضايا مجتمعية قائمة في مختلف المجالات (الصحة، التعليم، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم الشباب والمرأة، البيئة، وغيرها)، حيث قام المشاركون في المسابقة بتسجيل أفكارهم صوت وصورة خلال أيام المعرض، وتم تشكيل لجنة لدراسة الأفكار أولاً بأول وتقييم المحتوى وتحليل إمكانية التنفيذ وفق مجموعة من المعايير والشروط العامة التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للشركة.

وقد قام أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات باستقبال وتكريم مقدمي أفضل ثلاثة أفكار ، والذين فازوا في المسابقة وفقا للمعايير والشروط الموضوعة، وتقديم الهدايا التشجيعية لهم.

وفاز بالمركز الأول كريم نبيل، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، الذي تقدم بفكرة حول تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال الصحة، كما فاز بالمركز الثاني عبدالله شراره، بكالوريوس تجارة، عن فكرته حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في تسهيل التواصل بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وتيسير عملية جمع التبرعات، بينما جاء في المركز الثالث المهندس طاهر يسري من خلال فكرة تدور حول استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التواصل بين الأفراد وبين الشركات العاملة في سوق الإنشاءات، والبناء والديكور.

وصرح البحيري، قائلا: ” تهدف الشركة من خلال مبادرة “فكرة خير” إلى تنمية الحس المجتمعي لدى الشباب ودعوتهم للمشاركة في التغيير وخدمة المجتمع من خلال تقديم أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ وتساعد على حل بعض المشكلات المجتمعية وتدعم عملية التنمية”.

وأكد أن التزامنا بالتأثير الإيجابي والفعال في مجتمعاتنا بات يشكل أساساً قوياً لاستراتيجية أعمالنا، حيث تُولي الشركة اهتماماً كبيراً بالتوسع في مجال المسئولية المجتمعية وذلك إيماناً منها بدورها الرئيسي في تنمية المجتمع وتطويره باعتبارها شريكاً للشعب المصري، وتماشياً مع تحول الشركة إلى أول مشغل اتصالات مصري متكامل.

جدير بالذكر أن الشركة أطلقت خلال الفترة الأخيرة عددا من المبادرات الموجهة للشباب مثل مبادرة “غيّرها” بين شباب الجامعات، ورعاية الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في التصفيات النهائية للمسابقة الدولية لكاسحات الألغام Minesweepers، ورعاية “مسابقة إنترنت الأشياء لذوي الاحتياجات الخاصة” بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.