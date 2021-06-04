اتصالات وتكنولوجيا

«المصرية للاتصالات» تقفز للمركز 64 في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة بالشرق الأوسط

تقدمت 27 مركزا عن العام الماضي
المال - خاص 8:33 م, الجمعة, 4 يونيو 21 8:33 م, الجمعة, 4 يونيو 21

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نجحت الشركة المصرية للاتصالات في التقدم 27 مركزًا في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط، لتحتل المركز 64 مقارنة بالمركز 91 العام الماضي، وتصدر فوربس هذه القائمة سنويًا، حيث تقوم فيها بتصنيف الشركات وفق منهجية محددة تستند إلى ثلاثة معايير، هي القيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

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وقالت فوربس إن المصرية للاتصالات استطاعت أن تحقق مبيعات وصلت قيمتها إلى ملياري دولار وصافي أرباح بقيمة 310 مليون دولار، وحجم أصول يصل إلى 5.4 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار.

ووفقُا لفوربس فإن المصرية للاتصالات تحتل المركز الثاني بين أقوى الشركات في مصر.

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بقلم المال - خاص

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