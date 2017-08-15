المصرية للاتصالات تقفز بالأرباح إلى 1.3 مليار جنيه في الربع الثاني

4.6 مليار جنيه إيرادات بنمو 41% عن الفترة المماثلة البحيري: الشركة تتجه بخطى ثابتة نحو المشغل المتكامل المال ـ خاص: ارتفعت الأرباح المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، إلى 1.3 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 22% عن الفترة المماثلة من 2016. وقالت الشركة، في بيان،

4.6 مليار جنيه إيرادات بنمو 41% عن الفترة المماثلة

البحيري: الشركة تتجه بخطى ثابتة نحو المشغل المتكامل



المال ـ خاص:

ارتفعت الأرباح المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، إلى 1.3 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 22% عن الفترة المماثلة من 2016.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها حققت إجمالى إيرادات بقيمة 4,64 مليار جنيه ، مقارنة بـ 3,29 مليار جنيه عن الربع الثاني من 2016، بنسبة نمو في الايرادات بلغت 41%.

ووفقا للقوائم المالية، سجلت الشركة ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بقيمة 1,48 مليار جنيه، محققة هامش ربح قدره 32%، بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح عن الربع الثانى 0.74 جنيه، بينما بلغ نصيب السهم الواحد 1,53 جنيه، خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017، مما يعكس تحسنا بنسبة 12,6٪ عن الفترة المقارنة من عام 2016.

وفي السياق ذاته، بلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة 77%، بزيادة في عدد المشتركين بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بينما حققت الشركة تدفقات رأسمالية عن الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 1,28 مليار جنيه.

وتعليقا على تلك النتائج، قال أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة إن نتائج أعمال المصرية للإتصالات خلال الربع الثاني، أظهرت نموا في جميع وحدات الاعمال على مستوى الشركة، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 41٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ 4,64 مليار جنيه، وهو النمو الذي جاء مدفوعا بالطلب القوي على خدمات البيانات في قطاع التجزئة، حيث لا تزال تلك الخدمات هي المحرك الحقيقي داخل سوق الاتصالات.

وأوضح البحيري أن تلك النتائج أظهرت مستويات عالية من القوة والمرونة لأداء الشركة المالي والتشغيلي في مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات، والتي تبرهن على مكانة الشركة القوية واستراتيجيتها الناجحة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحديث الشبكات ورفع الكفاءة التشغيلية لمواجهة الطلب المتنامي على خدماتها.

وأكد أن النمو في الإيرادات والحفاظ على أداء قوي هما بمثابة مؤشرات على أننا مستمرون في تحقيق مصلحة عملائنا ومساهمينا، حيث شكل هذا الأداء المالي أساساً قويا لمواصلة عمليات التطوير والاستثمار في الخدمات المقدمة لعملائنا، وتحقيق قدر أكبر من الريادة لخدماتنا خاصة خلال الفترة المقبلة مع تحول الشركة إلى مشغل اتصالات متكامل، الأمر الذي سيكون له مردودا إيجابياً في تطوير خدمات جديدة، وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بها، وتعظيم حقوق المساهمين.

وأضاف: “نثق في قدرتنا على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية خلال هذا العام، ومواصلة العمل بجدية وخطى ثابتة نحو سرعة تقديم خدماتنا المتكاملة بأعلى جودة ممكنة خلال الفترة القادمة كأول مشغل اتصالات متكامل بالسوق المصري ، وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو داخل هذا السوق، وأن تظل المصرية للاتصالات شريكًا أساسيًا في نجاح عملائها”.