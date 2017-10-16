المصرية للاتصالات: تقرير الخبير فى دعوى اتصالات مصر غير ملزم

رجب عزالدين:قالت شركة المصرية للاتصالات إن تقرير الخبير المحاسبى فى القضية المرفوعة ضدها من اتصالات مصر غير ملزم للمحكمة ولا يؤثر فى الدعوى حتى صدور حكم نهائى وبات.وأضافت الشركة فى بيان ردا على استفسارت البورصة المصرية، أن الدعوى القضائية رقم 421 لسنة 7 ق .س، اقتصادية، المقامة من شركة اتصالات م



رجب عزالدين:



قالت شركة المصرية للاتصالات إن تقرير الخبير المحاسبى فى القضية المرفوعة ضدها من اتصالات مصر غير ملزم للمحكمة ولا يؤثر فى الدعوى حتى صدور حكم نهائى وبات.

وأضافت الشركة فى بيان ردا على استفسارت البورصة المصرية، أن الدعوى القضائية رقم 421 لسنة 7 ق .س، اقتصادية، المقامة من شركة اتصالات مصر ضد شركتنا بتاريخ 16 يونيو 2015 هى دعوى تمهيدية تحفظية بندب خبير محاسبى، وليست من دعاوى الالتزام ضد الشركة.

وقال البيان إن تقرير الخبير المودع فيها هو مجرد رأى لا تتقيد به المحكمة، وفقا لنص المادة 156 من قانون الإثبات، وأن الدعوى مازالت مؤجلة لجلسة 21 أكتوبر الجارى، لورود تقرير الخبير ثم الإعلان به وفقا لقانون المرافعات .

ونشرت صحيفة الميزان الاقتصادى فى وقت لاحق مضمون تقرير لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والذى يقضى بتعويض اتصالات مصر بقيمة 125 مليون دولار، أى ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه، وذلك فى الدعوى المقامة منها ضد الشركة المصرية للاتصالات بشأن احتساب قيمة المكالمات الدولية عبر بوابتها.

وأوقفت إدارة البورصة التداول على السهم صباح الجلسة لحين الرد على استفسارات بخصوص ما نشر حول هذا التقرير، ثم أعادت التداول على السهم قبل الإغلاق بقليل بعد ارسال البيان المشار إليه.

وقالت المصرية للاتصالات إن نشر الخبر المشار إليه بهذه الصورة قبل الجلسة المقررة 21 من الشهر الجارى يثير الشك فى أن الغرض منه مجرد الإضرار بسهم الشركة دون سند من الواقع أو القانون .

وأضافت إن التقرير لا يشكل أى مخالفة لقواعد الإفصاح كما أن تقرير الخبير لا يؤثر فى الدعوى حتى صدور حكم قضائى نهائى وبات فى القضية.

ووقعت الشركتين مذكرة تفاهم خلال الشهور الماضية تتيح لشركة اتصالات مصر الحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بالمكالمات الدولية، التى تمر عبر الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%.



كما وقعت المصرية للاتصالات فى 25 من مايو الماضى مذكرة تفاهم مع اتصالات مصر لتقديم الأخيرة خدمات التجوال المحلى لخدمات الصوت للجيلين الثانى والثالث والرابع للمحمول للمحمول، وأيضا اتفاقية آخر للترابط الدولى، واعتبرت المصرية للاتصالات أن عرض اتصالات هو الأفضل من الناحية التسعيرية من شركة أورنج.



