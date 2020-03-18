«المصرية للاتصالات» تقرر مد فترة سداد فاتورة يناير

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت التي كان محددًا لها 15 مارس الحالي، وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة حرصا على سلامة عملائها.

كما أكدت الشركة أيضًا على إتاحة كل وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة.

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة “كورونا”.

وأن الشركة تستهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء على العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت أمس زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجدز

كما أعلنت تقديمها خدمة التصفح لـ “بنك المعرفة” والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب، حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرًا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.