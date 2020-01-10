المصرية للاتصالات تفتح باب التقدم لوظيفة مهندسين جدد

حددت 15 يناير الجاري، موعدًا للمقابلة فى القرية الذكية.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “we” عن فتح باب التقديم لوظيفة مهندسين للاتصالات لدى فروع وسنترالات الشركة على مستوي الجمهورية.

شروط المتقدمين

وبحسب إعلان الشركة -الذى حصلت “المال” على نسخة منه – يشترط فى المتقدمين لشغل الوظيفة الجديدة أن يكونوا ذكورًا ولا تزيد أعمارهم عن 28 عامًا، ومن خريجي كليات هندسة اتصالات وإلكترونيات وحاسبات ومعلومات.

ويجب فى المتقدمين إتقان اللغة الأنجليزية من محافظات القاهرة الكبري (القاهرة والجيزة والقليوبية) وأسوان (إدفو ودراو) والغردقة وجنوب سيناء والأسكندرية والغربية (طنطا).

موعد المقابلة

على أن يتم عقد المقابلات يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، فى مبني شركة أكسيد بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثالثة عصرًا، بشرط إحضار المتقدم نسخة من سيرته الذاتية وشهادة تخرجه.

وقالت الشركة إنه لن يتم مقابلة المتقدمين من محافظات أخرى، كما أن هذه الوظيفة غير متاحة للعاملين بالمصرية للاتصالات وأكسيد.

ويعمل لدي المصرية للاتصالات أكثر من 50 ألف موظف ومهندس وتقني.

كانت المصرية للاتصالات قد نظمت قبل أواخر ديسمبر الماضى، ملتقي للتوظيف لضم موظفين جدد فى الدعم فني وخدمة العملاء بمحافظة القاهرة بمرتبات تصل إلى 3 آلاف جنيه، منها 2440 جنيه راتب أساسي و560 متغير لوظيفة الدعم الفني.