المصرية للاتصالات تعلن موعد الإفصاح عن تفاصيل الاستثمار فى الكوابل

رجب عزالدين قالت شركة المصرية للاتصالات، إنها ستفصح عن كافة تفاصيل الفرصة الاستثمارية فى مجال الكوابل البحرية، فور عرضها على مجلس الإدارة. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشرته "المال" فى عددها التاريخى الصادر، اليوم…

رجب عزالدين

قالت شركة المصرية للاتصالات، إنها ستفصح عن كافة تفاصيل الفرصة الاستثمارية فى مجال الكوابل البحرية، فور عرضها على مجلس الإدارة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشرته “المال” فى عددها التاريخى الصادر، اليوم الأحد، تحت عنوان “المصرية للاتصالات تقترب من تعيين هيرميس مستشارًا للاستحواذ على كابل مينا”.

وقالت الشركة إن هذا الاستثمار فى الكوابل البحرية مازل قيد الدراسة ولم يتم عرضه على مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنها بصدد الإنتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، حفاظاً على سرية الإجراءات التجارية المرتبطة بهذه الفرصة.

وأعلنت الشركة فى 27 مارس الماضى، عن تعديل مقترح توزيعات الأرباح للعام المالى 2017، لوجود فرصة استثمارية محتملة فى مجال الكوابل البحرية.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية آنذاك، إن مجلس إدارتها قرر تخفيض مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر الماضي، ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشًا بدلاً من جنيه، لتوفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار فى مجال الكوابل.