المصرية للاتصالات تعقد عموميتها واتجاه لتجديد الثقة فى البحيرى‎

محمود جمالتنعقد الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات غدا الخميس وذلك لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى ، والقوائم المالية للشركة .كما ستنظر أيضا فى نتائج أعمال الربع الأول من العام الجارى، والموافقة على تعديل مقترح توزيعات الأرباح ليصبح

محمود جمال



تنعقد الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات غدا الخميس وذلك لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى ، والقوائم المالية للشركة .



كما ستنظر أيضا فى نتائج أعمال الربع الأول من العام الجارى، والموافقة على تعديل مقترح توزيعات الأرباح ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشا بدلا من جنيه واحد.

ومن المقرر أن يعقب الجمعية عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة .



وعلمت “المال” أن هناك اتجاها قويا لتجديد الثقة فى المهندس أحمد البحيرى كعضو منتدب ورئيس تنفيذى للشركة لفترة جديدة ، نظرا لدوره فى ملف تحول الشركة إلى مشغل اتصالات متكامل بالسوق المصرية .



يشار إلى أن البحيرى دخل تشكيل مجلس إدارة المصرية منذ مارس 2016 كعضو ممثل للحكومة بناء على ترشيحات وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى .



وحققت ” المصرية ” إيرادات مجمعة خلال العام الماضى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017 بقيمة بلغت 18.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي 2016، وزيادة قدرها 13% بعد تحييد أثر فروق العملة

فيما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإستهلاكات ٥٫٢ مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي بنسبة هامش ربح قدرها 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب ٣٫٢ مليار جنيه مقارنة بــ ٢٫٧ مليار جنيه عن عام 2016 بما يعكس نسبة نمو قدرها 18% بنسبة هامش ربح 17%.





