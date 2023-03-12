المصرية للاتصالات تطلق 24 قافلة طبية للكشف على عيون أطفال المدارس

أعلنت المصرية للاتصالات عن إطلاق مبادرة “هنشوف بكرة أحلى” بالتعاون مع مؤسسة مغربي الخيرية للكشف المبكر عن أمراض العيون بين طلاب مدارس التعليم الأساسي في محافظات البحر الأحمر، وبني سويف، والجيزة، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر، وأسوان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بينهما لدعم تقديم الخدمات الشاملة لصحة العيون لأطفال محافظات الوجه القبلي.

تستهدف المبادرة إجراء الكشف المبكر علي أمراض العيون وعلاجها وتوفير النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة وتقديم أنشطة توعوية لحوالي 10,000 طفل من طلاب مدارس التعليم الأساسي في هذه المحافظات وذلك بواقع 24 قافلة تبدأ من الشهر الحالي وتمتد حتى بداية العام الدراسي الجديد.

تأتي المبادرة في إطار المبادرات التي تطلقها المصرية للاتصالات لدعم محور الصحة الذي يعد من أولويات محاور المسئولية المجتمعية للشركة، حيث تدعم هذه المبادرة طلاب المدارس من خلال الكشف المبكر عن مشاكل الإبصار لديهم ومعالجتها؛ ما يساهم في دعمهم نفسيا وتعليميا ويضمن الاستفادة من كامل طاقاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى المساهمة في دعم أسر الطلاب ورفع المعاناة عنهم ودعم محوري الصحة والتعليم في مصر.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات “إن إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيدًا على إيمان المصرية للاتصالات الراسخ بدورها المجتمعي الرائد كشركة وطنية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة فئات المجتمع وتعزيز جهود التنمية بكافة أشكالها سواء من خلال تقديمها لخدمات اتصالات متميزة أو من خلال مساهماتها في مجال المسئولية المجتمعية والتي ترتكز استراتيجيتها على دعم الفئات الأكثر احتياجا.” معربا عن سعادته “بالمشاركة في تقديم هذه القوافل الطبية التي تساهم في القضاء على معوقات التعليم وتمكن الأطفال من ممارسة حياتهم الطبيعية والانخراط مع زملائهم”.

وصرح الدكتور محمد شلبي المدير التنفيذي لمؤسسة مغربي الخيرية بأن هذا التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين المؤسسة والشركة المصرية للاتصالات WE يعد من أهم الاتفاقيات التي سوف تساهم في تحقيق رؤية المؤسسة في عالم تتوفر فيه إمكانية الوصول لصحة شاملة للعين دون تمييز.

كما أوضح الدكتور شلبي إيمان مؤسسة مغربي الخيرية بحق كل فرد من المجتمع في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، خاصة فى المناطق الأشد احتياجا. وحرصًا من المؤسسة على الاكتشاف المبكر لمشاكل الإبصار لدى أطفالنا أطلقت المؤسسة بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة مغربي الخيرية والشركة المصرية للاتصالات WE في مبادرة للكشف وعلاج أمراض العيون لأطفال المدارس في الوجه القبلي.

جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات أطلقت عدة قوافل طبية سابقة للكشف عن أمراض العيون وعلاجها بالمناطق الأكثر احتياجا منها مبادرة ” عنيك في عينينا ” لأهالي حلايب وشلاتين، كما سبق لها التعاون مع مؤسسة مغربي في إعداد قافلة طبية متكاملة للكشف على أكثر من 300 حالة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.