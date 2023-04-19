المصرية للاتصالات تطلق هاكاثون «WE Innovate»

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات إطلاق هاكاثون “WE Innovate” تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات “EG-CERET” وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS-EGYPT) الذي يعقد في الفترة من 16-18 مايو في مركز المعارض الدولية بمدينة نصر بالقاهرة، ومن المنتظر أن يجمع الهاكاثون أفضل خبراء الأمن السيبراني والمتحمسين من جميع أنحاء الشرق الأوسط تحت سقف واحد، للتعاون في إنشاء حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن السيبراني.

ويعد “الهاكاثون” أحد فعاليات الأمن السيبراني الذي يتضمنه برنامج المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال”WE Innovate” وسوف يتضمن مجموعة متنوعة من التحديات المثيرة التي تهدف إلى اختبار مهارات المشاركين ودفع حدود إبداعهم. وستوفر أيضًا فرصًا للتواصل مع قادة الصناعة والمستثمرين المحتملين. وسيتاح للمشاركين فرصة المنافسة على جوائز نقدية تقدر بنحو 15 ألف دولار، وكذلك فرصة العمل مع شركاء “WE” وأفضل خبراء الصناعة لإطلاق حلولهم في السوق.

وقالت المهندسة ولاء صلاح الدين رئيس قطاع الأمن السيبراني بالمصرية للاتصالات: “سعداء بإطلاق هذه الفعالية الهامة كمرحلة أولى من برنامج المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعد هذه الفعالية فرصة رائعة بالنسبة لنا للتفاعل مع أفضل المواهب في مجال أمن المعلومات ودفع الابتكار قدمًا”.

جدير بالذكر أن هاكاثون “WE Innovate” للأمن السيبراني هو واحد من المبادرات التي تشكل برنامج “WE Innovate” الذي تنفذه المصرية للاتصالات لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز الابتكار والتعاون والإبداع في مجال أمن المعلومات عن طريق جذب قادة الصناعة والشركات الناشئة والباحثين من جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة لهذا الهاكاثون، تشمل مكوِّنات البرنامج الأخرى مسار تدريبي متكامل للأمن السيبراني، وبرامج تسريع الشركات الناشئة، وحاضنة أعمال، وسيتم الإعلان عن باقي فعاليات البرنامج لاحقا خلال العام الجاري.