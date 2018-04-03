المصرية للاتصالات تطلق نظام فواتير إنديجو

المال – خاصأطلقت الشركة المصرية للاتصالات، نظام الفواتير لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول "we" بالسوق المحلية، تحت مسمى «إنديجو».وكانت «المال» قد انفردت فى 18 مارس الماضى، بالكشف عن اعتزام الشركة إطلاق النظام بداية أبريل، ويشمل 3 باقات بأسعار 150 و250 و500 جنيه، توفر س

المال – خاص

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، نظام الفواتير لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول “we” بالسوق المحلية، تحت مسمى «إنديجو».

وكانت «المال» قد انفردت فى 18 مارس الماضى، بالكشف عن اعتزام الشركة إطلاق النظام بداية أبريل، ويشمل 3 باقات بأسعار 150 و250 و500 جنيه، توفر سرعات إنترنت فائق السرعة “ADSL” تصل إلى 5 جيجابايت شهرياً، وتقدر سعر دقيقة المكالمات الدولية بقيمة 2.5 جنيه.

تتيح الباقة الأولى 2000 وحدة دقائق مكالمات للهاتف الأرضى، و5 جيجابايت موبايل إنترنت، والثانية على 7 ألاف وحدة، و10 جيجابايت، وتقدم الثالثة 17 ألف وحدة، و30 جيجابايت.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إن «المصرية» أتاحت التعاقد على النظام الجديد منذ أول أمس الأحد، ويتيح التعاقد شراء خطوط «we» بأرقام مميزة، يقوم العميل باختيارها من الموقع الإلكترونى للشركة.

وتستعد “المصرية” لإطلاق الحملة الإعلانية للنظام الجديد، على شاشات التليفزيون، بعد إطلاقها رسميا على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، واختارت النجم أحمد عز بطلا لها.

وبحسب أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة، فإن عدد عملاء «we» منذ إطلاق خدمات المحمول رسميا فى 18 سبتمبر 2017، يصل إلى 2.7 مليون عميل حتى مطلع أبريل، وكانت الشركة ترهن إطلاق أنظمة فواتير we ببدء عمل الموزعين رسمياً.

واتفقت «المصرية» منذ عدة أشهر مع مجموعة من الشركات على تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» – حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح، ومن أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشرICT، والعربية، وAUN، ووايب سايت، وخيول نت.